海洋委員會主委李仲威因家庭因素請辭給予批准，自9月2日起生效，行政院發言人羅秉成今（1日）表示，李仲威任內有諸多貢獻，院長今天特地邀請他參加院會接受大家祝福，遺缺由海委會副主委周美伍代理。

羅秉成今（1日）主持行政院院會後記者會，他轉述院長蘇貞昌裁示，李仲威一生奉公、出將入閣、風浪汪洋、勞形案牘，堅守崗位績效卓著，守海疆、精海研、顧保育、強緝毒、防走私，救災救難從不見退縮，夜以繼日不怨苦累。

蘇貞昌表示，奈何李仲威人瑞高堂聲聲呼喚，讓鐵漢孝子糾結肝腸，因侍奉慈母日短，報效國家日長，所以請辭離開51年公職重擔，欲彩衣娛親、侍奉湯藥，令人感動，身為閣揆不得不勉予同意其請辭。

他說，今天是李仲威公職生涯最後一天，特地請他參加最後一次院會，因此批示9月2日生效，感謝其一生為國奉獻、功在國家，珍惜與他共處的愉快的工作經驗，祝福的母親身體健康、和樂圓滿。但當國家再次呼喚李仲威時，無論如何都要再次加入團隊，一起努力保家衛國。