有關對手邀公開辯論。徐榛蔚說，縣政優先防疫優先，該把每天工作做好。（王志偉攝）

花蓮縣長徐榛蔚上午在夫婿立委傅崐萁陪同下，到縣選委會登記競選連任，有關競選對手邀他公開辯論，徐榛蔚沒有正面回應，但她強調，縣政優先、防疫優先，每天還是腳踏實地做好每天的工作。

徐榛蔚上午11時45分抵達縣選委會，除夫婿立委傅崐萁，縣黨部主委張逸華、及多個民間團體陪同到場。徐榛蔚說，縣政工作都非常忙，尤其現在的BA.5上升，第一個縣政優先，防疫為先，強調每天縣務都非常忙碌，每件縣政工作都是非常重要，每天還是腳踏實地做好每天工作。

稍早，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）完成登記參選，她下戰帖，邀徐榛蔚縣政公開辯論，指對手不斷持續地念稿，不斷重複10幾年來相同的做法，希望花蓮政治可以透明化、正常化、民主化。

為此媒體問是否接對手邀請公開辯論，徐榛蔚說，縣政工作持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，都是都有益於所有鄉親。

縣黨部主委張逸華也表示，徐榛蔚就是希望把縣政推動好，現在完全以防疫、縣政為優先，徐榛蔚上任以來就是跟自己在比賽，跟時間在賽跑，就是希望花蓮每一天都有進步，每一天都有發展。

國民黨花蓮縣黨稍早回擊，民進黨Kolas黨政不分，參加豐年祭卻當做選舉舞台，上台發表選戰言論。張逸華今天受訪說，徐榛蔚在基層跑公務，都沒提到任何有關選舉、連任的事情，她把這個事情放在旁邊，先以建設縣政為主。似乎再次回擊綠營「公私不分」。

花蓮縣長年由國民黨執政，藍綠基本盤相差懸殊，徐榛蔚本屆縣長選舉拿12萬1297票，以71％得票率當選，民進黨推出縣議員劉曉玫應戰，僅獲4萬3879票，得票率25.87％。徐任內多次拿下5星評價，施政大打親民牌，民眾支持度在高點。

Kolas希望翻轉花蓮，喊話「今年不只是一場選舉，今年是一場運動」，她希望大家一起來參與這場重新定義花蓮的運動，也就是大家希望花蓮是什麼樣的花蓮，選民要非常勇敢地用選票來告訴未來的縣長。