農漁局表示，今年保護區內共計有5隻母龜產卵14窩，預計下一窩小海龜孵化時間為9月中，希望保護區能恢復以往幾十隻海龜上岸產卵的榮景。（澎湖農漁局提供）

澎湖望安沙灘今年第六窩綠蠵龜卵在2日深夜開始孵化，但研究人員等了一晚上之後，發現還有少數3隻未出現，立即展開虛弱海龜救援行動，順利將已孵化的68隻小綠蠵龜寶寶送回大海，澎湖縣政府6日宣布這項好消息，希望民眾與遊客要做好保育綠蠵龜的工作，晚上在附近活動時切勿用燈光、喧嘩、吵鬧打擾到這些嬌客，讓海龜媽媽順利產卵。

發現小龜新生的調研人員，經2天等待期，進行虛弱海龜開挖救援工作，就該窩海龜孵化率等數據進行統計，於3日上午開挖先救出3隻小綠蠵龜，經評估後狀況良好，已就地野放下海，總卵數為107顆(孵化數68顆、未受精卵2顆、未成功孵化數37顆)。

農漁局說明，由海洋委員會海洋保育署補助農漁局，委託行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，所進行望安綠蠵龜棲地保護區進行調查時，發現望安沙灘於2日深夜再傳小綠蠵龜孵化的好消息。據了解，今年7月14日於望安長瀨沙灘產下保護區第六窩海龜寶寶，歷經51天的孵化時間，於2日晚上10時17分有68隻小海龜順利爬出卵窩奔向大海。

農漁局表示，截至本月5日，保護區內共計有5隻母龜產卵14窩，調查研究人員預計下一窩小海龜孵化時間為9月中，將持續鎖定追蹤後續狀況，更希望保護區能恢復以往幾十隻海龜上岸產卵的榮景。

農漁局呼籲，綠蠵龜為一級保育類野生動物，望安綠蠵龜棲地保護區於每年5至10月晚上8時至隔日清晨5時為管制時間，敬請民眾切勿擅闖、避免光照及喧嘩影響海龜上岸產卵，還給海龜一個屬於牠們的生存復育的空間。