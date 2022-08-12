海巡署中部分署第四岸巡隊昨下午在東石漁港港區找到一隻迷路的綠蠵龜，並完成野放。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迷路的綠蠵龜背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

迷路的綠蠵龜背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

罕見迷途綠蠵龜現蹤東石漁港 海巡、漁民協助野放

海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所日前接獲漁民反映，有海龜在東石港港區內游來游去，因十分罕見，東石安檢所人員經過數日尋找，昨11日下午果然在港區內找到一隻迷途海龜，經向學術單位求證，確認是保育類綠蠵龜，因尋獲的綠蠵龜無外傷、生命跡象良好，在海巡人員、漁民協助下，於東石外海1.3海浬處野放，迷途綠蠵龜重回大海懷抱。

東石安檢所長邱皓辰表示，近日曾有漁友在港區發現海龜的蹤跡，但海巡人員巡查後並無所獲，直到昨天才在港區再次發現這隻迷途海龜，立即將牠安置，利用溼毛巾將其覆蓋，並放置軟墊避免腹部受傷，經與屏東海生館李醫師透過電話及照片辨識，初步判定為保育類綠蠵龜。

邱皓辰說，迷路的綠蠵龜背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好，徵詢嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱意見後，由第四岸巡隊協調型厝村的漁民船筏載運出海野放，於東石外海1.3海浬完成野放作業。

第四岸巡隊進一步呼籲，海巡署平時積極維護海洋生態保育，如民眾於岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物有受傷需救護狀況，可撥打「118」免付費服務專線通報，海巡人員會派員協助處理。