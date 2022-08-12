罕見迷途綠蠵龜現蹤東石漁港 海巡、漁民協助野放

海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所日前接獲漁民反映，有海龜在東石港港區內游來游去，因十分罕見，東石安檢所人員經過數日尋找，昨11日下午果然在港區內找到一隻迷途海龜，經向學術單位求證，確認是保育類綠蠵龜，因尋獲的綠蠵龜無外傷、生命跡象良好，在海巡人員、漁民協助下，於東石外海1.3海浬處野放，迷途綠蠵龜重回大海懷抱。
東石安檢所長邱皓辰表示，近日曾有漁友在港區發現海龜的蹤跡，但海巡人員巡查後並無所獲，直到昨天才在港區再次發現這隻迷途海龜，立即將牠安置，利用溼毛巾將其覆蓋，並放置軟墊避免腹部受傷，經與屏東海生館李醫師透過電話及照片辨識，初步判定為保育類綠蠵龜。
邱皓辰說，迷路的綠蠵龜背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好，徵詢嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱意見後，由第四岸巡隊協調型厝村的漁民船筏載運出海野放，於東石外海1.3海浬完成野放作業。
第四岸巡隊進一步呼籲，海巡署平時積極維護海洋生態保育，如民眾於岸際發現鯨豚或海龜等海洋生物有受傷需救護狀況，可撥打「118」免付費服務專線通報，海巡人員會派員協助處理。
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