3隻評估已達野放標準的小花嘴鴨，今天在古寧頭雙鯉湖畔成功野放之二。（金管處提供）

3隻評估已達野放標準的小花嘴鴨，今天在古寧頭雙鯉湖畔成功野放之三。（金管處提供）

5月初在金門航空站管制區水溝發現的受困花嘴鴨雛鳥。（金管處提供）

在金門縣野生動物暨救援協會從餵食、訓練游泳到飛行，悉心照養3個月後，如今黃毛小鴨已經健康長大。（金管處提供）

金門航空站管制區水溝在今年5月「母親節」期間，發現一巢11隻花嘴鴨雛鳥受困，在金門縣野生動物暨救援協會從餵食、訓練游泳到飛行，悉心照養3個月後，如今黃毛小鴨已經健康長大。其中3隻評估已達野放標準，今天由金管處安排來到古寧頭雙鯉湖，帶著大家的祝福下水，展開它們的野外新生活。

金門國家公園管理處鄭瑞昌處長偕縣府建設處長李有忠、金門縣野生動物救援暨保育協會陳淑亭理事長及古寧國小黃芸芸校長等人，帶領小朋友成功野放至雙鯉湖，上了一堂有意義的野外生態教學。很多人表示，第一次近距離看到花嘴鴨，才發現原來它們的羽毛色彩豐富，充滿多層次的美感。

金管處表示，春夏時節為鳥類的繁殖季，民眾容易拾獲學飛或落巢的幼雛鳥，民眾發現時可將雛鳥放回巢內，或將幼鳥放置於安全位置，並在遠處觀察親鳥是否將幼鳥帶走，如果親鳥沒有出現，或是幼鳥有明顯的外傷或虛弱，需要人為介入時，可謂撥打金門國家公園管理處082-313173或金門縣野生動物救援暨保育協會082-333587。