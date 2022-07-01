夏至這日下午，台北市立動物園來台11年的丹頂鶴「KIKA」和「BIG」，傳來讓人驚喜的好消息，丹頂鶴「KIKA」帶著1隻雛鳥在草叢裡活動，動物園表示，雛鳥長得很快，沒多久戶外活動場的草叢，應該就藏不住牠的身影了。

大家期待小鶴誕生，但一年一年過去，不是空包蛋，就是難得的受精卵在人工孵化的過程終止發育，動物園說，丹頂鶴「KIKA」和「BIG」來台11年，終於傳出令人興奮的好消息今年，「KIKA」共產下3窩蛋。

動物園表示，2011年9月14日由長榮航空專機，協助遠自日本北海道釧路動物園運送來台的丹頂鶴「KIKA」和「BIG」，2014年開始進行漸進式混養配對，2015年才配對成功產下第一窩蛋。

動物園說明，丹頂鶴屬於早熟性的鳥類，雛鶴孵化後就會跟著媽媽四處活動、覓食，媽媽「KIKA」負責大部份餵養的責任，爸爸「BIG」分擔較多保護責任。

動物園表示，今年17歲的「KIKA」和20歲的「BIG」第一次育雛，看得出是相當盡責的爸媽，丹頂鶴尖又鋒利的喙，是「BIG」驅趕敵人的工具，連保育員進入工作、餵食都會遭到全場緊迫盯人，並用實際行動下逐客令。

動物園提醒，育幼期間需盡量保持安靜，不要拍打欄杆吸引牠們的注意，這樣「KIKA」會把寶寶藏得更隱密，「BIG」也會想全力驅趕「入侵者」，緊急行動間都容易造成雛鶴受傷，推薦大家最佳觀察地點，是從爬蟲館帶著望遠鏡仔細觀察。