高雄著名景點壽山動物園1日歡慶44歲生日，高市府觀光局特別公布以台灣黑熊為圖形基本架構的壽山動物園全新LOGO，展現新動物園品牌的形象，另外，壽山動物園也將攜手米其林甜點ByeByeBlues推出聯名白巧克力，相信目前正在整建的壽山動物園10月重新開幕後，能讓大小朋友有全新的體驗。

壽山動物園1日成立滿44周年，高市府觀光局特別選在具歷史性意義的日子公布壽山動物園全新LOGO，邱文傑建築師團隊以台灣黑熊為圖形基本架構，融入山海意象的橫縱骨架線條，搭配繽紛的色彩，加上兒童繪畫筆觸，展現新動物園品牌形象。

觀光局長周玲妏表示，動物園在1978年7月1日成立於壽山西麓西子灣，當時名為西子灣動物園，1980年高市府爭取中山大學在高雄市復校，另選定壽山東南角現址設立新園，1986年6月15日壽山動物園對外開放參觀。身為一座可以遠眺大海、飽覽城市美景的動物園，在去年啟動成立以來最大規模的整建，「新動物園運動」歷經1年多改造，即將在今年10月讓大小朋友幸福歸園。

邱文傑指出，為營造新動物園意象並考量壽山動物園對珍稀瀕危的保育類野生動物有極大的貢獻，因此壽山動物園新LOGO以台灣黑熊為圖形基本架構，融入分別代表「山、海」意義的橫縱骨架線條，象徵壽山動物園位於高雄獨特的地理位置，色彩上則是加入熱帶陽光和柔軟的粉嫩意象，再佐入城市理性氛圍的灰階，並以兒童繪畫筆觸，型塑繽紛多樣的新動物園品牌形象。

另外，今年高雄首度納入「紅色美食聖經」《米其林指南》評鑑城市，為此高市府觀光局特別邀請星級主廚以壽山動物園新LOGO製作一款聯名甜點，希望大小朋友用美食揮別憂鬱，以愉快的心情來到壽山動物園遊玩。