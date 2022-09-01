在周四、9月的第一個交易日，南韓股市即以大跌2%開場。全球央行採取激進的貨幣緊縮政策，以及韓國貿易逆差創下新高，使投資人的風險偏好受到重創。

目前KOSPI指數下跌1.65%，為2,431.34點，盤初一度下跌2%。

繼聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾發表立場意外強硬的談話後，緊接著包括紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等數位聯準會決策官員也發表了類似的鷹派言論。周三克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她預期明年初基準利率將升至4%以上，且應維持在該水準一段時間，好讓通膨回到央行設定的目標。她並表示未來一兩年經濟衰退的風險已經升高。

歐元區8月CPI年通膨率升至9.1%，再度改寫歷史新高，加深投資人對於主要經濟體都將大幅升息的擔憂。

韓國8月出口增長放緩，但進口加速攀升，導致貿易逆差進一步擴大，並創下歷史新高。這給韓元帶來壓力，韓元盤中大貶近1%，報1,349.8兌一美元。

在重量級個股方面，三星電子跌1.84%，SK海力士跌2.84%，反映隔夜美國晶片股走弱。電池大廠LG Energy Solution小跌0.32%。

外資盤中賣超韓股2373億韓元。