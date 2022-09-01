以世界遺產「嚴島神社」聞名的日本宮島，所在地廣島縣廿日市市長松本太郎今天在記者會宣布，將從2023年10月1日起向登島遊客開徵每人100日圓的「宮島訪問稅」。

日本共同社報導，宮島訪問稅將內含在渡輪船票收費，預估開徵5年可為地方帶來約10億日圓（約新台幣2億1856萬元）稅收。開徵對象不包括當地居民、通勤通學民眾及修學旅行學生等。

廿日市市政府認為隨著觀光客增加，有關增設廁所及解決交通堵塞等行政需求大增，因此在2021年3月施行作為課徵宮島訪問稅法源依據的條例。

2023年10月1日起正式開徵宮島訪問稅後，從廣島方面的「宮島口」搭乘渡輪到宮島的費用，將從現在的單程180日圓調整為280日圓。松本太郎表示，「守護宮島文化是我們的職責」。

宮島是廣島縣著名觀光勝地，每年都有許多海內外遊客造訪。就在疫情爆發前的2019年，全年遊客高達約465萬人次創新高紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110901