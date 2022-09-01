強颱「軒嵐諾」逼近台灣，北部地區越晚雨勢越大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，軒嵐諾明起至周日（4日）距離台灣最近，北部與宜蘭地區是這次影響最大的地方，嚴防強風大雨。中、南部影響較小，但也要防強風和陣雨；花東地區有間歇風雨，離島則要防強風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書發文，今年第一個讓台灣有感的颱風雖然預期從東部外海北上的機率高，但外圍環流還是會掃到全台。軒嵐諾的路徑今天往下掉到最南點且逐漸滯留，明（2日）起太平洋高壓導引氣流逐漸明顯，預計大方向將從東部外海北上，整體來說颱風明起至周日（4日）距離台灣最近。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，軒嵐諾併吞旁邊的熱低壓後，再次增強，達第二次巔峰，但因為預期接下來滯留較久，海洋能量有限，很有可能無法支持這類大颱風的強度，預計颱風北上時，將會是緩慢減弱的過程。以目前預報趨勢來看，台灣陸地受颱風外圍環流影響為主，但因為颱風風場大，各地多少都會有感。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部與宜蘭地區將連續3、4天都直接迎戰颱風外圍偏北風，預期會是這次影響最大的地方，由於會不斷吃到軒嵐諾廣大外圍環流帶來的雨勢，明起至周日（2至4日）間歇風雨一陣陣，大屯山區與雪山山脈沿線的大雨時間長、雨量預期較為可觀，提醒要慎防強降雨帶來的威脅。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，中、南部在中央山脈的阻擋下，幾乎是躲在背風面，影響相對較小，但因為颱風風場大，西部沿海陣風仍強，約7至10級，但內陸影響較小，偶爾幾陣雨勢。恆春半島陣風強，特別是半島東側，風雨可能稍大。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，軒嵐諾還在東南部外海滯留時，花東還是會受外圍環流影響有間歇風雨，但隨著軒嵐諾颱風北上，花東由南向北，逐漸轉為背風面後，預期風雨狀況將一路減緩。離島部分，澎湖與金馬海峽上的陣風預期偏強，澎湖陣風預測約7至10級間，至於雨的影響較小。