據桃園、台南與高雄地政局資料顯示，台南與高雄市8月的建物買賣移轉棟數，呈現年增與月增的走勢。台南市8月移轉棟數2017棟，月增1成且年增8%；高雄市移轉棟數2925棟，月增9%且年增12%，短期移轉棟數有止跌回穩的跡象；桃園市則是3482棟，月減2%且年增17%。由於影響建物買賣移轉棟數的外在變數眾多，8月工作天數較多且交屋移轉帶動，應是8月移轉棟數止跌回穩的主因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常影響建物買賣移轉棟數至少有三個關鍵，包括地政局可以辦理過戶的工作天數，預售屋交屋的買賣移轉登記與實際市場上成屋的交易變化，而8月又通常是民俗月的時間點，也是一年之中的淡季，因此通常移轉棟數會比7月少，不過今年8月工作天數比起7月多出近1成，加上預售交屋移轉量也較大，帶動台南與高雄的移轉棟數較7月增加。

台南本月買賣移轉棟數前三大行政區，安南區再以390棟居全市之冠，月增12.7%、年增20.7%，為前三名中唯一年月雙增的行政區，其次為永康區，以241棟居次，月減2.8%，年減12%，安平區則以186棟位居第三，月增14.1%，年減4.1%，值得注意的是，本月新市區及善化區移轉棟數均破百棟，其中新市區以134棟，月增高達482.6%，年增達318.8%。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，表現全呈年月雙增，鳳山區以435棟蟬聯全市之冠，月增0.9%、年增3.6%，台積電議題熱區楠梓區再度展現實力，本月以368棟居次，月增23.5%，年增30%，三民區則以346棟位居第三，月增12%，年增5.5%。

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，本月台南移轉棟數表現回升，主要受部分熱區的交屋潮帶動，包括安南區有約2百戶交屋，另外南科一級購屋熱區善化及新市區，受建商持續推案發展熱絡，包括新和重劃區有不少首購宅，像是「新地堡」等預售新案陸續完工，本月亦有破百戶新屋移轉，拉抬整體漲幅表現。