由品玩邦藝術與疊紙遊戲聯合發行的次世代3D手遊《閃耀暖暖》於今（1）日迎來版本更新，「三麗鷗明星的夢禮」雙非凡聯名套裝限時感應活動開啟，同步開啟「草莓之戟」稀有套裝限時累儲福利活動；「寄月遙思」非凡服飾福利活動開啟，全新動態背景及氛圍禮包「輕舟月華禮包」限時上架……更多豐厚福利資源和最新玩法，還待玩家盡情探索！

聯名主題活動「三麗鷗明星的夢禮」開啟 非凡套裝限時獲得

此次遊戲更新後至9月12日，聯名主題活動「三麗鷗明星的夢禮」限時開啟！活動期間，玩家點擊「獲得星願套裝」按鈕，使用「美樂蒂禮券」即可進行限定感應，有機會獲得活動限定非凡套裝「星彩大耳狗喜拿」和非凡套裝「甜莓美樂蒂」，及精美服飾單品。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

玩家感應前可在「星彩大耳狗喜拿」及「甜莓美樂蒂」中選擇你的許願套裝，確認選擇後不可修改。選擇後，每15次感應必得1個未擁有的限定套部件。限定感應達到指定次數，可領取包含「三麗鷗夢禮許願盒」、限定感應道具等豐富的「大喵感應獎勵」。「萌趣服飾-大耳狗喜拿軟帽」、「邀請函·大耳狗喜拿」可在完成「星彩大耳狗喜拿」套裝收集後經由「成就」獲得；「萌趣服飾-美樂蒂頭巾」、「邀請函·美樂蒂」可在完成「甜莓美樂蒂」套裝收集後經由「成就」獲得。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

活動期間，玩家點擊「尋找許願星屑」按鈕，通關劇情關卡，即可領取活動兌換道具「大耳狗喜拿星章」。活動期間，玩家點擊「心之禮」按鈕，進入花盈廣場，點擊花盈廣場的「三麗鷗夢禮」按鈕，可參與「心之禮」收集活動。收集不同種類的「心之禮」，可以獲得「粉鑽」和「大耳狗喜拿星章」，使用「大耳狗喜拿星章」可以在「愛禮商店」兌換豐富獎勵。在花盈廣場上還可以與大耳狗喜拿互動，查看彩蛋劇情。

限時累儲福利「草莓之戟」來襲 「巡花贈禮」限時活動同步開啟

此次遊戲更新後至9月12日，限時累儲福利活動「草莓之戟」來襲！活動期間，玩家累計儲值達指定尊享經驗，即領對應超值獎勵！累計達到1280儲值經驗，可累計獲得稀有甜美套裝「草莓之戟」、其設計師之影及記憶迴響等獎勵。不是只有純真可愛的天使能適配草莓元素，調皮小惡魔也能擁有草莓般甜蜜的靈魂。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

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9月1日至9月24日，限時活動「巡花贈禮」開啟，一起踏上充滿花香的驚喜旅程吧！活動期間，尊享經驗到達指定額度，即可獲得閃耀單品、濾鏡、光照及大量培養材料！

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「寄月遙思」非凡服飾福利活動開啟 「輕舟月華禮包」限時上架全新動態背景及氛圍

此次遊戲更新後至9月20日，福利活動「寄月遙思」限時開啟！活動期間，玩家體力消耗達到指定要求，即可免費獲得非凡服飾「霄漢秋星」、「雲漢秋星」。泛舟秋夜的湖上，遠望如畫山水，低頭掬一捧月光。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

9月1日至9月12日，全新動態背景禮包「輕舟月華」限時開售！月下的花若有靈，也會在耳邊柔聲低訴一段古老佳話。活動期間，玩家購買禮包可獲得全新動態背景「月生滄海」、氛圍「千玉瓊葉」及粉鑽等，超值特惠，限購1次。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

綺想定格新增「範本」功能 定格商店資源更新

此次遊戲更新後，綺想定格新增「範本」功能，玩家可在點擊「分享定格」時勾選「分享範本」，將綺想定格和自由換裝2D拍照、3D影棚中完成的穿搭作品（含濾鏡、鏡頭角度等）上傳為搭配範本。同時，定格商店新增大量資源，包含美甲展示貼紙範本、美甲展示動作禮盒、妝容貼紙範本、穿搭範本、貼紙套、拼圖等資源，供玩家選擇。此次遊戲更新後至9月14日，限時助力活動開啟！活動期間，完成指定任務，玩家可領取定格積分等獎勵。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

此外，本次更新帶來更多遊戲活動內容及優化升級：「城市漫遊」限時登錄有禮活動開啟，訂製專屬贈禮還可獲全新穿搭範本、粉鑽等獎勵；「幻之海·流光」魔法的祝福、荒原印象套裝限時機率提升；綺想定格名人堂新增新興範本設計師、熱門範本設計師推薦……更多精彩遊戲活動內容，邀請玩家登錄《閃耀暖暖》體驗。