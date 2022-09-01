日本防衛省8月31日在年度預算請求中表示，中國繼續威脅以武力單方面改變現狀，通過軍演在台島周邊施壓，將尋求撥款研發並批量生產巡航導彈、高速彈道導彈和高超音速彈頭等。大陸外交部發言人汪文斌1日在記者會表示，此舉包藏著重走軍事擴張老路的野心，並傳遞出日本企圖顛覆二戰後國際秩序的野心，國際社會當高度警惕。

《北京日報》報導，汪文斌表示，中方已經多次闡明立場。一段時間以來，日方反覆炒作中國威脅，不斷放風發展導彈計畫和所謂「反擊能力」，是在為打造進攻性軍事力量製造藉口，背後包藏著突破和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的野心。他指出，這向世界傳遞出一個危險信號，即日本企圖顛覆二戰後建立的國際秩序，應當引起國際社會的高度警惕。

汪文斌強調，作為對亞洲鄰國負有深重歷史罪責的國家，日方應當認真反省自身的侵略歷史，尊重亞洲鄰國的安全關切，立即停止渲染所謂的周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找藉口的錯誤做法。