大陸國台辦今（26）日發布答記者問，指出一些國家反華議員拼湊而成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）近日成立「印太論壇」在涉台問題上顛倒黑白、混淆是非，誣稱大陸對台威脅，揚言要抑制「中國影響力」，大陸國台辦發言人馬曉光表示，這所謂「對華政策跨國議會聯盟」是一群極端反華分子組成的小集團，試圖在涉台問題上挑釁滋事。其中一些人已經被制裁。

馬曉光表示，民進黨企圖挾洋自重，勾連這樣的卑劣組織倚外謀獨，是一場台獨分裂勢力與外部反華勢力勾連滋事的鬧劇，阻擋不了中國國家統一與民族復興。

串連25國、多達220名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」日前宣布成立「印太論壇」，主要由日本、澳洲、紐西蘭、印度的國會議員發起。成立目標為深化協調合作，捍衛、鞏固以規則為基礎且符合「自由」原則的國際秩序，以及民主、意見表達自由、法治等共同價值，並加強協力應對大陸在區域內日益擴張的影響力。