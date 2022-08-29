民進黨新北市長參選人林佳龍提出若當選會成立青年議會，可要求局處報告及備詢，讓15歲以上者可參與公共事務的決定並做為市府施政依據。新北市長侯友宜今（29日）表示，新北市率先成立青年事務委員會，也成立了青年局，尊重青年朋友意見，所以在教育體系上，從國高中階段都已直接參與公共議題討論，這是新北市正在做的事。

侯友宜表示，青年朋友表達的意見，我們不但尊重，而且會鼓勵他們積極參與，所以新北市率先成立了青年事務委員會，也成立了青年局，就青年關心的議題，包括就業、就學以及居住生活等，都已全方位讓青年朋友有參與的機會，不管他年齡多少，只要他們願意表達他們的想法，我們都樂於傾聽他們的聲音。

侯友宜指出，其實從國高中就開始讓他們接受公民國際事務的參與，讓他們知道教育體系培養的不只有書本上的知識，面對國際上任何的議題都讓他們能夠了解，有討論的空間也有跟各國合作的空間，所以新北市在教育體系上，從國高中這樣的年齡都已經直接參與公共議題的討論，我想這個也是新北市正在做的事情。

侯友宜說，我們青年事務委員會，包括青年局，甚至第一線最基層的教育單位，都已經面對愈年輕愈喜歡公共議題的年輕的好朋友們，共同來分享參與討論，讓新北市更好。