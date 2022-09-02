生醫族群個股題材豐富，多頭攻勢持續，美時(1795)血癌藥獲美FDA核可，股價強彈4%；高端疫苗(6547)次世代新冠疫苗一期試驗數據，可抗流行株BA.4、BA.5，股價漲幅在2%以上；北極星藥業-KY(6550)解盲在即，股價站上197元，漲幅也在4.5%以上，帶動上市櫃生醫指數揚升，成為盤面焦點之一。

東洋(4105)治療癌症困難學名藥Pegylipo歐洲臨床試驗，完成第二階段病人收案，依照合約認列超過800萬元授權金。東洋今日股價開高，漲幅在2%以上，此臨床試驗依收案進度分4階段收取授權金，含本次共已收取2次授權金。

美時旗下血癌用藥學名藥Lenalidomide Capsules 5mg、10mg、15mg及25mg等4劑量(即Revlimid學名藥)獲得美FDA最終審查核可(final approval)。另外，2.5mg及20mg等2劑量則受到市場專賣期限制，維持暫定審查核可(tentative approval)。

高端疫苗宣布，國際生醫資料庫MedRxiv發布次世代新冠疫苗(MVC-COV1901-Beta)一期臨床試驗數據，證實高端的原型株、次世代疫苗作為追加劑，都可對Beta 株、Omicron變異株BA.4、BA.5產生免疫反應。

北極星藥業-KY預計將在9月中旬公布肺間皮癌三期臨床數據；軟組織瘤的二期試驗效果好，是和化療藥物聯合用藥，但公司規劃把化療劑量下降，對病人有好處，年底可望進入三期；腦癌適應症是放療合併用藥，年底前將進入二期臨床。