自行車網紅一輪受邀代言賽事，並分享騎乘經驗以及幼時父母常帶他到北埔遊玩的往事。（邱立雅攝）

新竹縣北埔自行車年度盛事「鐵馬山城、印象北埔」挑戰賽，將於10月29日登場，這場由民間團體山城北埔產業觀光發展協會與中華卓越運動發展協會聯合籌畫的大型自行車挑戰賽，預估將有上千人一同暢騎大隘3鄉，此次賽事採工研院開發出的智慧騎乘服務，讓民眾面對自行車賽道上不同地形，可以即時得到騎乘策略，騎鐵馬變得很科技。

五指山、寶二水庫、峨眉大佛及浪漫台3線，是許多自行車友喜愛騎乘的路線，還可享受山林湖光的騎乘樂趣。「鐵馬山城、印象北埔」今年推出不同距離的賽事路程，像是30k浪漫台3線適合休閒型族群，55k寶二水庫峨眉湖適合中階自行車族群，80k五指山適合經常騎車族群，希望不同年齡及能力的朋友都來挑戰單車賽事。

今年主辦單位特地邀請自行車網紅「一輪」擔任代言人，更結合去年籌辦《茶金》系列活動的概念，特別安排騎士及其同行夥伴參觀姜阿新洋樓，聽洋樓的故事，也安排國定古蹟金廣福公館及忠恕堂雙館導覽。為了鼓勵更多朋友參加活動，主辦單位特別用茶金戲劇中很有客家味的風神二字，設計風神排汗T恤，凡是報名活動者皆可免費獲得1件風神T紀念。

最特別的是，本次賽事獲得經濟部技術處科技專案支持，採用工研院中分院開發出的智慧騎乘服務，讓民眾面對自行車賽道上不同地形，可以即時得到騎乘策略，達到最好的參賽體驗，同時，結合LBS技術，將沿路大隘3鄉的美景與文化資訊傳遞給參賽者，讓參賽民眾騎得盡興也玩得盡興。