新北市今(22日)舉行「新北YouBike歡慶突破2億騎乘人次」記者會，市長侯友宜表示，新北市公共自行車YouBike1.0+2.0計有1,568站、2萬5,000輛車，皆為全國第一，是全國最大公共自行車服務網！目前累計騎乘里程約4.97億公里，相當於繞行地球1.2萬圈，減少消耗1.5萬公噸的燃油，也為地球減少3.6公噸碳排放，約為300萬棵樹，向綠能、環保、減碳、健康目標邁進。

侯友宜指出，新北市致力綠色運輸，在新北市騎自行車是非常舒服和安全的，因為新北市有600公里長的自行車道，並串聯河濱自行車道和市區自行車道，打造了通勤綠廊；而為鼓勵民眾多利用公共運輸，除了騎乘YouBike轉乘捷運、公車等大眾運輸持續享有轉乘優惠，公共自行車系統服務範圍還將再擴大，114 年更將全面升級YouBike2.0，提供市民朋友更優質的公共運輸最前及最後一哩路服務。

交通局長鍾鳴時表示，新北市公共自行車系統自103 年啟用第1個YouBike站，在去(110)年升級YouBike1.0+2.0提供雙核心、雙服務公共自行車系統，目前1.0+2.0場站達1,568站，車輛數也破2萬5千輛，皆為全國第一；疫情前每日騎乘人次平均10萬人次，疫情期間曾掉到7-8萬人次，現已逐漸回穩，迄今累計總騎乘人次即將突破2億人次，邁入公共自行車服務新里程。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市租借使用職業別以上班族佔38.2%最多，其次是學生族群佔20.5%，年齡層以40歲以下佔50%以上；新北市前三大租借站依序為捷運頂溪站1號出口、捷運南勢角站4號出口、捷運亞東醫院站2 號出口。

交通局為歡慶YouBike騎乘人次突破2億推出系列活動，第2億名幸運兒可獲二萬元禮券，前、後各2名也能夠獲得一千元禮券及YouBike 2.0造型悠遊卡；另外也推出「億騎尋找『梁毅仁』」預測達標日期活動，以及搭配9月22日世界無車日，自即日起為期一個月的「一騎減碳愛地球」加碼贈獎活動，騎越多中獎機率越高，詳情請上活動官網查詢查詢。