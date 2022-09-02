儘管終端市場雜音不斷，受惠於蘋果iPhone新機拉貨及伺服器、交換器等客戶訂單穩定，台光電(2383)預估，第3季可望與第2季相近，下半年仍有機會比上半年好，今天股價也上演美系新機上市前慶祝行情，盤中股價亮燈漲停。

通膨升息及大陸限電/封控衝擊終端市場消費及供應鏈，PC/手機等高庫存待去化，為下半年電子產業旺季增添變數，不過台光電因蘋果iPhone新機拉貨啟動，且伺服器、交換器等客戶訂單穩定，降低了市場負面衝擊影響，第3季營運可望與第2季相近。

就各產業別來看，目前手持裝置約佔台光電營收50%，基礎建設包含伺服器、交換器、基地台等約佔35%～40%，汽車、工業、其他約佔10%～15%。

台光電表示，雖然總體經濟環境變數不少，企業產品規格升級的趨勢不會改變，公司憑藉全球第一無鹵環保材料及高階HDI技術，隨著新一代伺服器平台推出，市佔率比前一代大幅成長，400G交換器產品市佔率亦會較前一代產品有倍數以上成長；在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營收佔比將持續攀升。

在手持裝置部分，台光電表示，美系客戶手機受景氣影響不大，非蘋智慧型手機雖然仍處於庫存調整，但第4季有望逐漸回到正常拉貨，除智慧型手機，筆電及平板等產品採用HDI製程設計需求越來越多，台光電高階HDI技術領先，預期將持續受惠。

台光電今年上半年稅後盈餘為24.06億元，年增8.77%，每股盈餘為7.23元，累計前7月合併營收為231.97億元，年增9.85%；台光電(2383)預估，第3季可望與第2季相近，下半年仍有機會比上半年好。