無慢性病史的羅姓女子去年7月底施打AZ疫苗，但羅女如今為植物人狀態，家屬申請「預防接種受害救濟」，竟被通知此事與疫苗無關，北市議員應曉薇今召開記者會要求衛福部檢討疫苗不良案件審查程序。（應曉薇辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

無慢性病史的羅姓女子去年7月底施打AZ疫苗，但羅女如今為植物人狀態，家屬申請「預防接種受害救濟」，竟被通知此事與疫苗無關，北市議員應曉薇今召開記者會要求衛福部檢討疫苗不良案件審查程序。（應曉薇辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

無慢性病史的羅姓女子去年7月底施打AZ疫苗，但羅女如今為植物人狀態，家屬申請「預防接種受害救濟」，竟被通知此事與疫苗無關，北市議員應曉薇今召開記者會要求衛福部檢討疫苗不良案件審查程序。（應曉薇辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨北市議員應曉薇今(2日)召開記者會表示，無慢性病史的羅姓女子去年7月底響應政府號召，施打AZ疫苗，但羅女如今為植物人狀態，家屬申請「預防接種受害救濟」，竟被通知此事與疫苗無關，應曉薇批沒血栓就不是不良反應？呼籲衛福部檢討疫苗不良案件審查程序，莫讓家屬求助無門。

應曉薇今天率受害家屬、北市健民康禾診所院長郭展維醫師等人召開記者會。應曉薇說，羅女施打疫苗完後第5天，在從娘家回家的高速公路上嚴重頭暈、頭痛，之後便暈倒，先生見狀即刻下高速公路開始CPR急救，在消防隊前患者已有反應，最後直衝聯醫中興醫院在急診室，經歷多次電擊，好不容易將患者的心臟搶救回來，後轉診台大醫院後被告知應該與施打疫苗有關，但羅女目前為植物人狀態。

郭展維接受家屬陳情，面對家屬帶著十大疊30公分高的病歷，經過多日細閱後，他感慨表示，衛福部於疫情嚴重時表示防疫視同作戰，現在傷兵回來了，卻拒絕照護從嚴撫卹？而羅小姐只是眾多疫苗不良案件的冰山一角。

郭展維說，家屬經由正式管道依台灣最高院所台大醫院的診斷報告申請「預防接種受害救濟」，竟被通知此事與疫苗無關，目前已經提起訴願，但法律專家皆認為行政訴願不易翻案。

郭認為，雖然AZ疫苗最明確的不良反應是「血栓併血小板低下症候群」，但是專家會議若只是依患者影像檢查皆未發現血栓而就認定本案不是疫苗引起，屬於跳躍式邏輯。英國國家健康安全機構(UK Health Security Agency)的統計指出，截至2022年3月2日為止，英國在施打AZ疫苗之後，已經通報了221例的心肌炎個案。本案如因疫苗引發心肌炎，進而引發短暫心室顫動心律不整而心跳停止，完全符合該機構的統計資料。

應曉薇批評，沒有血栓就不是疫苗引起的不良反應？針對無慢性病史的市民因為施打疫苗突發重症又找不到其他的病因，衛福部應該直接認定為疫苗引起並給予協助。退一萬步來講，國民響應政府號召，率先施打緊急授權的不成熟疫苗，如同上戰場作戰，現在因抗疫傷亡，遍尋不著造成心臟停止的「證據」，難道不應依照排除法，認定找不到其他病因，就此認定與疫苗有關而給予救濟。

陳先生為了太太的醫療費，一年來已借錢度日，陳先生表示，審查會議中協助治療羅小姐的台大醫師不能參與會議為病人發聲，可能導致委員無法全盤了解做判斷，希望藉由記者會除了想幫助太太向衛福部陳情重新審查本案。

應曉薇表示除了本案，尚有一名施打高端2劑市民現仍昏迷，但也被認定「注射多日後才昏迷與疫苗無關」，全國因為施打疫苗引發重症又找不到原因者不在少數，類似案件衛福部應謹慎檢討協助機制。