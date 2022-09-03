行政院長蘇貞昌上午視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌上午視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

中颱軒嵐諾已於今（3）日凌晨2時30分發布陸上警報，中央災害應變中心隨即進入一級開設，行政院長蘇貞昌上午到中央災害應變中心視察，他表示，極端型氣候造成全球各地乾旱熱浪、豪雨成災，這次是台灣歷史上最慢發布颱風警報，所幸到目前為止「有雨無災」，即時解決北台灣尤其是基隆地區缺水之苦。

蘇貞昌強調，颱風還在變化中，晚上可能還會再增強，要求各部會做好各種防災準備，也呼籲國人小心謹慎，隨時應對變化，尤其千萬不要去高山、海邊從事觀浪、爬山，避免增加社會負擔，同時各地方政府對各地不同情況也要隨時做好因應。

中央災害應變中心今天上午舉行軒嵐諾颱風第4次工作會報，目前並無重大災情，會後應變中心指揮官、內政部長徐國勇表示，昨天海上颱風警報已發布，仍有2名民眾跑去衝浪，空勤、消防出動人員救援，2人卻又自行上岸，浪費國家資源，請相關單位特別宣導颱風時避免從事海山、陸上、山上活動，請海巡署對執意去觀浪的民眾，勸阻不聽就開罰，這部分要嚴格執行。

農委會主委陳吉仲補充說明，軒嵐諾颱風目前並未對農漁畜產品造成太大影響，所以中秋節前農漁畜產品的供應正常。交通部長王國材說，目前交通狀況正常，只有風管處對東北角、東海岸、北海岸、花東縱谷預警性封閉。

最後蘇貞昌特別提醒，過去在颱風期間，還是有不顧安危、只求痛快的民眾跑到海邊、山上，防災機制已行之有年，一再宣導和呼籲，再說不知道也不能推託責任，請各責任單位對這種狀況要追究責任，該處罰、該求償就要處理。此外，中秋節將近，農委會、經濟部要特別注意，業者不能藉颱風之名，趁機哄抬物價。