俄羅斯宣布無限期切斷「北溪一號」管線供氣後，歐洲政府與企業全面備戰。各國政府力保油電公司繼續營業，能源用量龐大的ArcelorMittal、Norsk Hydro等鋼鋁廠則減產以對。歐盟能源部長也將在本周緊急開會討論如何抑制能源價格。

瑞典及芬蘭在第一時間宣布，政府已做好準備為當地電力公司提供資金，就怕天然氣價格漲翻天加重民生負擔。德國政府已在近日紓困Uniper SE電力公司，而法國政府也將EDF SA電力公司國有化。

肥料及鋼鐵業等能源用量龐大的重工業首當其衝。鋼鐵巨擘ArcelorMittal繼先前宣布關閉西班牙一座高爐後，上周末又宣布關閉德國2座煉鋼廠。該公司德國執行長布拉什克（Reiner Blaschek）表示：「天然氣及電價高漲嚴重削弱我們的競爭力。」挪威金屬公司Norsk Hydro也宣布關閉位在斯洛伐克的煉鋁廠。