疫情升溫！北市河濱公園中秋節不開放烤肉 柯文哲估「這天」將洪峰

新冠肺炎BA.5疫情升溫，指揮中心催打疫苗，但國內目前僅採購「原始株＋BA.1」疫苗挨轟沒對症下藥，台北市長柯文哲5日表示，次世代疫苗可能會更好，兩者保護力大概差個5％，但他仍呼籲，不要為等次世代疫苗而延遲打疫苗的時間，原則上可以打就去打。

柯文哲下午赴北市議會答詢前接受媒體聯訪，對於疫苗採購、施打問題，他表示，這是專業題目，現在大家都在問次世代疫苗有沒有更好，「答案是會好一點」，但坦白說，BA.4、BA.5這種次世代疫苗，現在只有美國通過緊急使用授權（EUA），其他國家還沒有，也就是說還沒非常普遍，這點我沒有苛責政府。

柯文哲說，目前BA.1疫苗僅在歐盟有通過，但日本、韓國都還沒通過EUA，而他發現近期疫苗打氣不高，許多醫療院所都在等次世代疫苗，但他的意見是「次世代疫苗可能會更好」，但目前醫學上看起來沒有好非常多，兩者差個5％。

柯文哲呼籲，民眾還是先去打一般疫苗，倘若一直等待次世代疫苗，但也不知道什麼時候進來不知道，結果在此之前感染也不是好事，「不要為等次世代疫苗而延遲打疫苗的時間，原則上可以打就去打。」