新台幣重貶1.22角 收30.71元 17:012022/09/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣續貶。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.71元，重貶1.22角，成交金額12.28億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為30.62元，最高30.62元、最低30.77元。1110905 《金融股》京城銀8月每股賺0.54元 H2拚獲利提升 慧洋自結前八月每股稅前盈餘11.75元 寫新高 外銀：第四季台幣恐貶至30.7 #30 #重貶 #22 #71元 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》鮑爾將再開講 新台幣貶破30.6元 09:592022/09/05 財經 《國際金融》台出口成長趨緩 新台幣後市 外媒不看好 12:002022/09/05 財經 《金融》8月外匯存底降至5454.82億美元 16:422022/09/05 財經 嘉澤、M31下半年展望佳 04:102022/09/05 證券．權證 陸銀搶人 六大國行薪情變好 04:102022/09/05 全球財經 台驊董座顏益財預估：貨櫃運價Q4止跌 04:102022/09/05 財經要聞 男大生亂放炮！嘉義市開出首罰單3萬元以示警惕 10:392022/09/05 生活 豐興本周鋼筋 每公噸再調漲300元 12:232022/09/05 財經 《韓股》首爾股市連3跌近6周新低 韓元再貶 15:512022/09/05 財經 電商迎戰99狂購節 揭H2旺季序幕 04:102022/09/05 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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