《沙之書》由導演徐麗雯執導，林予晞、温貞菱主演。（公視提供）

《恭請光臨曾賈府喜事》由導演何潤東執導，簡嫚書、李淳主演。（公視提供）

《梅莉》由導演高炳權執導，夏于喬、施名帥主演。（公視提供）

《尾號1314》由導演鄭文堂執導，藍葦華、李杏主演。（公視提供）

全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，將以5個單元、5對伴侶關係，詮釋不同婚齡階段的愛與恨，他們試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻。其中讓人眼睛為之一亮的莫過於《聖筊》中由愛情長跑13年的情侶檔劉冠廷、孫可芳合體演夫妻，這也是2人在劇情長片中第一次演夫妻，他們的婚姻遭青梅竹馬李國毅闖入，將以輕鬆喜劇呈現，令人期待。

今（10日）釋出全新前導詩篇預告，找來劇中主演藍葦華、林予晞朗誦紀伯倫出版於1932年詩集《先知》中的「論婚姻」。林予晞有感於百年前後，婚姻仍是人類亙古不變的難題，有感而發地說：「這個難題不但超越了時空，也超越了種族、年齡與性別，一定會是一部能夠引起共鳴的故事。」

藍葦華當時在錄音時，先聽了林予晞的部份，心想林予晞的聲音太好聽、念得太標準，擔心自己的聲音會搭不起來，「現在看到畫面再搭上詩詞非常有味道，很符合主題。」

預告開頭是5個單元唯一的女女組合，由徐麗雯執導的單元《沙之書》找來林予晞、温貞菱挑戰同性伴侶，2人一開始穿著白紗甜蜜對視而笑，後面卻又崩潰相擁而泣；同樣在婚禮上親吻彼此的簡嫚書和李淳，演出的是由何潤東執導的單元《恭請光臨曾賈府喜事》，影片的最後兩人看似在笑，但特寫鏡頭下的簡嫚書眼匡含著淚，那一抹微笑便帶點神秘感。

而高炳權導演執導的《梅莉》是由夏于喬、施名帥詮釋育兒婚姻，影片中可見夏于喬手抱小孩，更在頂樓曬衣場回憶兩人戀愛時的甜蜜時光；最後是鄭文堂執導的《尾號1314》，藍葦華、李杏在爭吵中努力維繫婚姻，更真實呈現許多人所面臨到的困境。

堪比星光大道的《你的婚姻不是你的婚姻》卡司陣容，包含劉冠廷、孫可芳、藍葦華、李杏、簡嫚書、李淳、夏于喬、施名帥、林予晞、温貞菱等實力派金獎演員同台飆戲，他們的喜怒哀樂訴盡婚姻中的酸甜苦辣，看完不禁起雞皮疙瘩。《你的婚姻不是你的婚姻》將在12月3日起，每週六晚間9點於公共電視播出。