北市一名蔡姓男子於今年6月17日上午5時許，躲在捷運站女廁爬隔板偷窺OL，當時遭警方依強制猥褻罪送辦，未料今早警方追查凌晨3時松山區性侵案件時發現竟是同一人所為，全案將依妨害性自主罪嫌偵辦。

20歲的蔡男曾經在文山區犯強制猥褻，今年6月17日時又於台北小巨蛋捷運站女廁內爬隔板偷窺，被發現後還變本加厲，伸手猥褻女子，嚇得女子不斷尖叫，還好站務人員即時出現，女子才未受害。

女子表示，當時一抬頭就見到蔡男正在偷窺，當場大叫，想要開門逃跑，未料蔡男竟直接爬過隔板想到碰處女子私密處，還好女子尖叫聲引起清潔人及站務人員的注意，即時衝進廁所逮住蔡男。

警方獲報後立即將蔡男帶回偵訊，蔡男也於警詢時坦承不諱，當時蔡男遭警方依強制猥褻罪嫌送辦。

據悉，北市松山區今（5日）凌晨3時許發生一起女子遭性侵案件，一名年近40歲的婦人，下班返家途中，遇到1名20歲的蔡姓男子問路後尾隨，直至一處昏暗的空地，強押被害人性侵得逞，婦人高喊「救命」引發附近民眾注意。

20歲蔡男，曾經在文山區犯強制猥褻，案發前一刻，騎著共享自行車在路上閒逛，在南京東路見到被害女子獨自一人，先假意問路，並一路尾隨到松山區一處空地，強押被害人性侵，女子則高聲呼救，並大喊「救命」。

警方獲報後，立刻調閱監視器，發現蔡男身形肥胖，且曾於6月犯下在捷運站女廁爬隔板偷窺等類似案件，經附近鄰居、被害人指認，確認是蔡男，於下午鎖定蔡男行蹤，現已前往逮人，將依妨害性自主罪嫌偵辦。