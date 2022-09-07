藝人楊丞琳參加大陸節目說小時候貧困吃不起海鮮，「吃海鮮是很奢侈的在那」，被質疑在說台灣吃海鮮很奢侈，內政部臉書也以此作哏。對此，國民黨立委李德維說，這是民進黨中央廚房操作，為轉移民進黨台北市長參選人陳時中「偷窺影片」焦點，圍魏救趙，不惜用國家機器霸凌台灣藝人。

楊丞琳的海鮮奢侈說網路討論度破表，民進黨縣市首長及參選人也搭此風潮推銷海鮮，強調在台灣吃海鮮不奢侈，內政部也跟風拿此作哏，不過網友也發現，楊丞琳參與該節目的片段，是7月3日的上傳網路，至今已過兩個月，話題才突然爆發，時間點相當巧合。

李德維質疑，這就是民進黨中央廚房在操作，準備各種素材，看時機丟出去試水溫，然後在用塔綠斑的網軍出征，為了救陳時中偷窺事件，再打出「抗中牌」轉移焦點，相當悲哀，國家的政府單位都在配合民進黨選舉操作。

國民黨團總召曾銘宗表示，楊丞琳在影片中明顯是在說家裡小時候貧困，內政部作為政府機關，不該帶頭霸凌藝人，相當不適當，國民黨給予嚴厲譴責，更何況，這也像是在配合民進黨選舉策略，轉移陳時中偷窺事件焦點。

李德維也批評，內政部何時效率這麼好？柬埔寨詐騙案多少國人受害，也沒看到內政部快速時間積極作為，殺警案發生這麼多起，《警械使用條例》現在才要修，反而是這種帶風向的網軍操作，內政部效率這麼好。

李德維說，這些事件最糟糕的地方，不是對民進黨自己選情的影響，而是把整個公家機關的公信力給賠下去，讓政府機關變成帶頭霸凌藝人，配合政黨轉移選舉焦點的工具。

內政部臉書粉專也遭網友灌爆痛罵，彰化縣議長謝典林留言「笑死，竟然真的有人會吃姑婆芋」，台北市議員徐巧芯也留言，「笑死，人家說的是自己以前家裡窮所有吃海鮮很奢侈，內政部臉書竟然斷章取義台灣藝人發言」。