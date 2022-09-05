伍珈慧推出新歌〈癡情純情花〉。（音圓唱片提供）

68歲台語新人伍珈慧推出新歌〈癡情純情花〉，MV拍攝的民宿，居然跟金曲歌后田馥甄「撞場」，不約而同選在宜蘭拍攝，伍珈慧開心地說：「能有機會到現場看一下國際巨星拍攝的場所，開闊我的視野好棒，也可以讓我的MV增加更多分數，好感恩。」保養得宜的她，擁有170公分、體重約65公斤的好身材，被問及青春密碼，她笑說：「除了每天日出做1小時瑜珈、接著走1萬步，如果真的要說有什麼不一樣，就是進食前喝一茶匙的印加果油。」

伍珈慧天生麗質保養得宜，本人看起來不到40歲，由內而外散發出健康好氣色，提起「純情」時刻，伍珈慧回想：「念高商三年級的時候有一段短暫初戀，後來畢業之後就沒有聯絡了，現在偶爾想起還是會惦記著，事隔50年了，不知道對方是否還在，過得好不好。」她凍齡外貌轟動全台，伍珈慧大方分享小撇步，「每天一杯蜂蜜檸檬水，消暑排毒又養生養顏美容，重點是蜂蜜一定要純的，家裡種龍眼所以吃的是一定100％純龍眼花的蜂蜜」。