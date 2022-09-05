巴基斯坦遭世紀大洪災肆虐，根據路透社報導，巴國政府主動鑿堤引水，預防最大湖泊決堤而淹沒附近城鎮。洪災造成的死亡人數再增加24人，已超過1300人。

巴基斯坦國家災難管理局（National Disaster Management Authority, NDMA）5日表示，受到雨季創紀錄豪雨以及北部山區冰川融化的影響，這場洪災至今已經造成3300萬人受災，至少1314人死亡，當中包括458名孩童。

巴基斯坦當局4日鑿開南部信德省（Sindh）曼查爾湖（Manchar lake）堤岸，雖迫使10萬居民撤離家園，但希望疏導足夠水量，防止湖泊決堤而淹沒人口較稠密的地區。不過當地官員說，曼查爾湖水位依舊居高不下。

聯合國已呼籲提供1億6000萬美元（約新台幣49億1320萬元）援助，救助受洪災影響的民眾。

同時間，印度科技重鎮班加羅爾（Bangalore）也因暴雨導致當地民眾生活陷入混亂。

暴雨侵襲下，班加羅爾樹木被連根拔起、交通癱瘓，週一大部分地區浸泡在水裡，各公司企業被迫要求員工居家工作，民眾擔憂大雨在這週會帶來更多的破壞。

根據印度氣象局（India Meteorological Department, IMD）的紀錄，班加羅爾市區週日累積雨量達28毫米，超出平均降雨量368%。

自6月1日季風季節開始以來，班加羅爾降雨量比以往平均值多出141%。

班加羅爾位於印度南部，許多國際企業和印度本土新創產業在此設點，已逐步發展成為重要商業中心。

消息人士昨天告訴路透社記者，摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc），以及印度威普洛公司（Wipro Ltd）和電商公司Flipkart都已經要求他們的員工居家辦公。

另外，大雨也造成當地交通壅塞、部分地區停電，當地民眾被迫清空地下室和停車場。

家住在距離班加羅爾主要科技中心不遠處的心理學家巴布（Deepa Babu）說：「現在我們生活在恐懼之中…，我們家旁邊的圍牆昨天才倒塌。」