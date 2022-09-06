台南市七股區六孔碼頭6日上午發生吊車觸高壓電起火釀3死的工安事故，其中2名黃姓死者為兄弟檔，事發當下，其父親也在現場作業，但因未直接接觸吊車及時逃開，嚇得趕緊報警，2個兒子被救出時已成焦屍，目擊整個過程，黃父傷心欲絕。

一輛吊車協助將漁獲吊掛上岸，但作業時疑似不慎勾到高壓電起火。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方目前在現場釐清事發經過，同時報請檢察官相驗，釐清死因。（張毓翎攝）

據了解，現場作業的4人均來自台南市安南區，今天受雇到魚塭採收文蛤，兩兩一組操作，當時文蛤採收作業已告一段落，吊車正準備把採收機械吊上來放到拖車上時，吊桿進行伸縮，卻不慎勾到6600伏特的高壓電，隨後吊車就起火。

當時在車上操作的48歲吳姓工人，以及在吊車旁扶著採收機械的26歲及33歲黃姓工人，疑因被觸電來不及逃生葬身火窟。2名黃姓工人的父親當下也在現場，幸未直接接觸吊車及時逃開。

黃姓兄弟檔老家在安南區，與母親租屋在七股區鹽埕里；吳姓工人住在安南區南興里，育有2個孩子，最小僅剛滿周歲，市議員陳昆和到場關心死者家屬，警方目前在現場釐清事發經過，同時報請檢察官相驗，釐清死因。