俄羅斯主辦的東方經濟論壇昨（5）日開幕，克里姆林宮表示，在今年參加的67個國家當中，中國代表團的人數最龐大，共有114人。此外，俄羅斯副總理指出，俄國遠東地區沒有與其他國家中斷經濟聯繫，90％以上的外商投資來自中國。

俄羅斯衛星通訊社報導，克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，今年有來自67個國家、超過5000名貴賓參加東方經濟論壇，人數最多的代表團來自中國。他指出，中國代表團共有114人參加，緬甸有85人，蒙古國32人，印度27人，韓國18人。

鄂夏柯夫指出，俄羅斯政府也將派出大量代表，預計會有4名副總理，大約10名部長，多為聯邦機構負責人，以及27名地區行政長官出席論壇。此外，近700家俄羅斯企業以及27家外國企業的負責人確定將出席此次論壇。

此前，俄羅斯儲蓄銀行投資部代理部長安德烈•多勃雷寧在東方經濟論壇會議上發言時表示，中國公司可以數十倍地擴大在俄業務。

此外，俄羅斯副總理楚涅夫（Yuri Trutnev）談及遠東地區的投資時表示，該地區沒有與亞太地區任何國家中斷經濟聯繫，聯合項目的數量在繼續成長，包括與韓國、日本、越南和印度的合作項目。他強調，俄國遠東地區90％以上的外商投資來自中國。

東方經濟論壇自5日至8日在俄羅斯海參崴（Vladivostok）遠東聯邦大學校園內舉行。俄羅斯總統普丁日前才在賀信中指出，今年東方經濟論壇的主題「走向多極世界之路」具有現實意義，單極世界的模式已經過時，它正在被建立在公正、和平等原則基礎上的新的世界秩序所取代。