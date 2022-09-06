曾在俄羅斯擔任記者的薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）被控洩漏國防機密給北約成員國，遭起訴叛國罪名。莫斯科的法院今天判他22年有期徒刑。

法新社報導，法院今天以洩漏國家機密的叛國罪判刑，法官還說薩夫羅諾夫將在「嚴苛的流放地監獄」服刑。

32歲的薩夫羅諾夫曾在「新聞報」（Vedomosti）和「工商日報」（Kommersant）工作，擔任國防記者。他今天現身法庭時坐在一個玻璃牢籠中，身穿灰色運動服和黑色蓬鬆背心，手上戴著手銬。

法院外約有100人等候薩夫羅諾夫的判決，判決結果宣讀完後，他們高喊「自由！」聲援；薩夫羅諾夫在被帶離法庭前，法新社記者看見他面露微笑並高呼「我愛你們！」回應聲援群眾。

薩夫羅諾夫擔任記者期間，報導範圍遍及軍事、政治和俄羅斯的太空計畫。他於2020年7月被逮捕時，才剛從記者轉任俄國聯邦太空總署署長幕僚。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）過去就指控薩夫羅諾夫蒐集俄國軍事、國防及安全機密資訊，交給北大西洋公約組織（NATO）成員國的情報單位。

路透社報導，俄國檢方控訴薩夫羅諾夫的罪行是將關於俄國軍售中東的國家機密洩漏給捷克軍情單位。薩夫羅諾夫否認犯行，上月還拒絕認罪協商。原本若達成認罪協商他將判刑12年，但法院這回判更重。

辯護團隊相信，讓薩夫羅諾夫吃上重罪的是他揭露俄國軍售埃及蘇愷35（Su-35）戰機的計畫，這筆價值20億美元的軍售在華府揚言制裁開羅後旋即告吹。

薩夫羅諾夫否認犯行，堅稱所謂提供捷克方面的消息都是公開資訊。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1110906