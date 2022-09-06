國際原子能機構(IAEA)發布第1份關於烏克蘭核能安全狀況的報告，對於俄羅斯佔領的扎波羅熱核電廠(ZNPP)提出安全警告，表示持續的砲擊確實會傷害到電廠的輻射安全，呼籲此處應設定成非武裝的安全區。
CNN報導，IAEA調查團在上周抵達扎波羅熱核電廠，他們目睹了砲擊落在電廠附近，也評估電廠的受損情況。
報告稱：「雖然砲擊與轟炸尚未引發核外洩緊急情況，但繼續的轟炸，確實對核能安全構成持續威脅，對電廠的關鍵安全功能造成潛在影響，要是關鍵位置遭炸，可能導致放射物質洩的後果。」
IAEA建議，「應立即停止對電廠及其附近的砲擊，以避免造成任何進一步的損害。這需要各方都達成共識，同意在核電廠周圍建立核安全區與保護區。」
文章來源：“The IAEA is still gravely concerned about the situation at the ZNPP – this hasn’t changed,” the report reads. “The Seven Pillars have all been compromised at the site.”
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