從去年下半年開始，全球景氣雜音出現，消費性電子產品市場出現反轉，小米的手機業務受到嚴重打擊，股價從去年9月高點算起重挫將近6成，是港股恒生科技指數中跌幅最大的一檔，即使近1個月來，小米已回購8次公司股票，但股價仍無法止跌，落入歷史低點區間。

全球智慧型手機產業在今年第二季出現明顯下滑，比去年同期下降7.7%，大陸智慧型手機出貨量也下滑10.1%，小米集團的出貨量比去年第二季下降26.2%，毛利率也下降3.1%至8.7%，淨利率驟降83.2%，一連串的慘況讓小米股價直直落。

數據顯示，小米1個月來已耗資4.44億港幣（約新台幣17.4億）回購8次公司股票，但5日仍下跌2.69%，收在10.86港幣，6日則出現反彈，小漲0.74%至10.94港幣，過去小米股價的歷史低點落在2019年9月的8.28港幣。

小米手機業務陷入瓶頸，除了等待景氣好轉外，小米也持續在自動駕駛、電動車業務上進行研發，繼去年3月宣布投入智慧電動車產業後，今年8月小米公開自動駕駛技術的研發進度，除了打造500人的團隊，還會透過併購、整合上下游等方式推進中長期的布局。

即使如此，市場也擔心小米在電動車產業的起步較晚，在研發與生產上需要投入很多資金，就算成功進入消費市場，還得面臨激烈的競爭，未來還有很多問題考驗小米，不確定性仍相當高。