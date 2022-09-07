為確保日後能有足夠貨源，還有產品性能以及成本支出等多重考量下，日本日產汽車7日宣布，已收購1家日本鋰離子電池製造公司，並納入為旗下子公司一員。

日產最新買入的這家鋰離子電池製造商叫做VE-J(Vehicle Energy Japan)，是從有日本官方色彩，且是最大股東INCJ(產業革新機構)手中買下全部普通股，並與其它業者共同經營。

日產並沒有提供，該合併案任何財務細節，僅指出買下VE-J之後，讓自己可以得到穩定的電池產品，同時，也有助於下一代電池開發技術，以及讓製造成本更有競爭力。

VE-J專事於研發、製造以及銷售使用於混合動力汽車的鋰離子電池。對電動車(EV)來說，電池料件穩定供應很重要，因為全球更嚴格的環保法規，讓EV也成為未來車市主流。

6日，正全力轉型EV生產的本田汽車，已搶先與日企Hanwa合作，確保EV電池生產用料，像是鎳、鈷和鋰等，無論是中長期都不會缺少。藉此，本田又朝2050碳中和的目標前進一步。