宏達電(2498)今(12)日宣布，推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」，擴展VR一體機生態系統進入更真實人際互動新境界，透過全新追蹤套件可輕鬆傳遞自然情緒，提供更加豐富的VR體驗，即日起在台上市販售。

VIVE Focus 3全新追蹤套件增強了使用者在虛擬環境中的協作和人際互動，其適用於虛擬活動、技能培訓、社交聊天、VIVE Sync遠程會議、動畫及動作捕捉等互動應用中，並提供企業一個分析及取得用戶行為反應，以及更易於了解體驗效能和互動表現的新方式。

「VIVE Focus 3表情偵測套件」可精確捕捉臉部表情及嘴部動作，透過內建單追蹤攝像鏡頭精準地捕捉嘴唇、頜骨、牙齒、舌頭、下巴和臉頰的38種混合動作，展現真實臉部動作與表情。該套件具備60Hz追蹤率和優化的臉部追蹤運行時間，以近乎零延遲方式，將嘴唇與聲音同步，提供高保真的交流。 「VIVE Focus 3表情偵測套件」搭配USB Type-C連接埠可簡易快速連接至VIVE Focus 3頭戴式裝置，無須附加任何組件或轉接配備。

「VIVE Focus 3表情偵測套件」適用於教育、醫療保健、人力資源和創意產業的人際互動應用中，可提升不同領域的培訓效能，包含演講指導、客戶管理服務、工作技能培訓等。使用者能追蹤及為改善個人情緒作準備，協助在現實生活中呈現更好的培訓效果。

「VIVE Focus 3 眼球追蹤套件」為虛擬化身提供逼真的眼球運動和眨眼效果，幫助在虛擬會議、聊天群組和 VIVE Sync遠程會議互動中，展示強大真實的非口語式表現力。此外，有了該套件的輔助可使應用程式中的注視控制成為可能，為人們體驗沉浸式內容的方式開闢了新途徑。以及還可充分運用眼球追蹤技術優勢，深入取得更多富有洞察力的數據，提升VR沉浸感及眼球動態數據分析。 「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」配有支援紅外線施照器的雙攝影鏡頭，能捕捉目光來源及方向、瞳孔大小、位置和睜眼幅度等數據。搭配輕巧磁吸式模組可輕鬆連結頭戴式顯示器，提供均衡且符合人體工學的配戴體驗。此外，並支援瞳距調整功能可與 VIVE Focus 3完美配合，幫助用戶找到觀看最佳點。透過眼球追蹤及動態注視點渲染，還可動態調節GPU工作負荷，減少外圍視覺中的 GPU 負荷，針對視線範圍內內容進行優化。

「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情偵測套件」皆與Unity、Unreal Game Engine 和 Native相容。內容開發人員可藉由 VIVE Wave SDK獲得參數、配置注視點渲染等功能，以及OpenXR開放授權標準亦即將推出支援一體機的服務，讓第三方合作夥伴輕鬆開發行動XR內容及優化設備性能。