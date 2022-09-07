台南地檢署7日將涉嫌殺害2員警的凶嫌林信吾起訴並求處死刑，主要是認定林嫌犯下情節最重大之罪。檢方更還原林嫌將2員警殺成重傷倒地後，竟然未對垂死的2人存有一絲一毫的憐憫，反而逕自在現場恣意搜刮，強盜員警凃明誠的彈匣 1個後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的2員警，棄於南台灣八月正午的烈日下曝曬等死。

檢方還表示，當支援的陳姓警員察覺出事趕抵現場時，親眼看見滿身是血的凃員勉強從警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶，但隨即不支倒地；陳員的隨身密錄器，更錄得凃員臨死前發出討水的悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語。

至於身中38刀的曹員，也因傷勢過重，縱以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，但他在凃員陷入昏迷時，為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣呼喚至路邊求救的陳員，返回對凃○員施救。

檢方認為，2員警死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容。2名被害人只是認真執行職務的員警，卻無故遭受凶嫌暴行，但凡親見其皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音，將無人能否認本案確為情節最為重大的罪行。