連假前觀望氣氛濃厚、美股頹勢等衝擊，台股周三表現黯淡，加上台積電受砍單疑雲下挫拖累，大盤開盤直破14500關卡，盤中維持200點以上的跌點，午後更摔至14397.12點，大跌280.08點，創下7月15日以來的一個半月以上新低點，盤面由光電、蘋概股撐盤，守住14400國安基金防線。周三終場，加權指數收跌267.15點或1.82%，報14410.05點，成交量略減至1804億元，量能冷凍；櫃檯指數下跌1.88點或0.99%，報188.93點，報565億元。

針對客戶砍單消息，台積電(2330)不回應市場傳聞僅表示，公司針對機台有年度規畫，在不影響正常營運的前提下，進行例行維護與升級，而今年產能將維持緊繃，營收成長目標不變，明年也將維持成長；設備業者也認為，關閉EUV只是為了升級設備，與市況無關，不過周三股價仍收跌3.37%或16.5元，報472.5元。營收利多的聯電(2303)也受空軍襲擊，股價收跌1.88%報39.2元。

聯發科(2454)收跌10元或1.59%，報619元。鴻海(2317)收跌2.5元或2.3%，報106元，未受到蘋果(Apple)新機將亮相的拉提。反觀大立光(3008)翻紅收漲3.89%或75元，報2005元，收復2000整數關卡，其他蘋果概念股如捷迅(2643)、奇鋐(3017)、晟銘電(3013)、順德(2351)、智原(3035)、台光電(2383)、台郡(6269)、致茂(2360)等個股皆紅通通面容。

光電類指收漲0.48%，晶睿(3454)盤中也大漲3%以上，登上121.5元，挑戰近年最高價123元，凌巨(8105)、誠美材(4960)、全台(3038)、艾笛森(3591)、慧友(5484)等均上漲逾1%。

傳產如水泥、紡織、食品等跌幅可控，鋼鐵、航運、汽車、造紙等則跌幅超過1%，跌幅遜於大盤的如金融、化工、油電燃氣，而電子、生醫、玻陶、半導體更跌幅達2%以上。

高價股方面，股王大立光、股后信驊(5274)成功翻紅收漲，旭隼(6409)、力旺(3529)則難守紅盤而收跌，世芯-KY(3661)收持平，800元俱樂部的AES-KY(6781)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)、譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)等股價皆黑漆。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股於7月12日摜破萬四，來到13928點波段新低，財政部隨即宣布國安基金進場，7月13日指數彈至最高點14403點，因此，14400點整數關卡，可視為國安基金防線，政策護盤心切，若指數急跌至此，建議可逢低加碼。國泰證期顧問處協理簡伯儀則認為，台股量縮出現較大幅度回檔，預期短期可能維持震盪走勢。