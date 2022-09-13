華航佈局疫後旅遊市場，將自 12 月 1 日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務；明（2023）年 1 月 20 日起飛航桃園-泰國清邁航線，每週四班直飛，皆以最新 A321neo 客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力，這兩個航點也是疫情前就計畫開航，遲到2年總算成行。

華航第四季整體客運航班增加三成，其中東南亞航線大幅增加五成，明年 1 月底農曆春節旺季，東南亞地區總計 17 條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。華航同時瞄準來台轉機商機，宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，華航透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

華航看好東南亞航線商務及旅遊市場，持續開發雙邊互訪客源，10 月起桃園-曼谷提供每週 14 班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每週 14 班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日 1 班，檳城及緬甸仰光各增為每週 3 班，9 月 2 日起已恢復桃園-峇里島航線，自 10 月 9 日起提供每週二、五、日共 3 班載客服務，另高雄－菲律賓馬尼拉航線則自 10 月起增為每週三班。

桃園-宿霧航線 12 月 1 日開航，直飛 3 小時就到，出發航班 CI705 每週一、二、四、六於上午 7：40 起飛，當地時間上午 10：35 抵達；回程航班 CI706 為當地上午 11： 35 起飛，下午 14：30 抵達桃園國際機場。

桃園-清邁航線自明（2023）年 1 月 20 日飛航，出發航班 CI 851 每週二、三、五、六於上午 7：50 起飛，當地時間上午 11：00 抵達；回程航班 CI 852 為當地上午 12：00 起飛，下午 17：00 抵達桃園國際機場，早去午回以利旅客安排行程。

華航自 2021 年底引進 A321neo 全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新 A321neo 客機執飛，每班機可提供 180 席座位 ( 12 席商務艙、168席經濟艙 )，即使在短程的飛行時間，仍可讓旅客享受最新穎舒適的航班服務。