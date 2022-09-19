1個多月前才發生新竹棒球場品質的問題，近日一場地震，讓桃園剛完工的八德國民運動中心羽球場天花板崩落，雖然這兩案可以視為「個別案例」，但希望這不會是「綠色執政品質」的代表。

7月時，重新整建的新竹棒球場啟用，且敲鑼打鼓找來蔡總統到場，很明顯是為陷入論文門的前新竹市長林智堅助陣，結果品質太爛引發眾議，還造成數名球員受傷，更讓球場不得不暫停使用，外界對林智堅花了12億元整建的球場品質卻如此不堪「稱奇不已」。

這次桃園羽球場事件亦頗有雷同之處。這次的地震，震央明顯在台東，北部相對震度與災情都輕微得多。但桃園市八德區剛完工的國民運動中心羽球場的天花板竟如骨牌一樣片片崩落，嚇壞現場民眾，所幸民眾逃得快，否則後果堪虞。

更離譜的是這運動中心可不是老舊建物、年久失修而出事，而是4年多前才發包、去年10月完工正式啟用的新建物，甚至羽球場的相關燈具整修工程才剛完工，隔天就出事。

新竹棒球場工程花了12億元，桃園八德國民運動中心也花了12億元以上，結果搞出這種品質的球場、如此這般的豆腐渣工程，全國民眾看到球員接連受傷，固然心痛不已；但透過影片看到「如雪片般」落下的天花板，更是瞠目結舌、驚駭不已。

民進黨過去常以「綠色執政，品質保證」向人民訴求，喊得喧天價響，現在則自稱是「會做事」的政府。但綠營地方公共工程一個個出包，實在不知道這個政府「會做什麼事」，也完全看不出來「品質保證」在哪裡，更讓人擔心的是，這些會不會只是冰山一角？