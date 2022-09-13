星宇航空首架自購A350-900廣體客機聯貸案，今天完成聯貸簽約，本次聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，華南銀行及台灣企銀共同主辦，獲第一銀行、土地銀行、農業金庫、台灣銀行、彰化銀行、上海商銀及高雄銀行參貸，超額認貸比率達152％，最終簽約金額為38.2億元。該A350-900客機預計於10月交機，將用於長程航線拓展。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空於疫情期間，各項大型建設仍不停歇，包括建置一流的訓練設備、機棚廠及保稅倉庫等。此外，軟體方面也不斷精進，持續進行人才培訓、取得各項認證等，為解封後大幅提升的旅遊需求做準備。A350-900廣體客機的導入更是星宇啟動長程航線的開始，將陸續開闢北美等航點，提升星宇航空的國際知名度。

星宇航空2019年與空中巴士Airbus簽訂的18架A350 XWB將在今年10月陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第一季正式投入亞洲航線營運，並自4月起開闢台北-洛杉磯航線。

A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70％以先進材料打造，比起同級傳統客機減少至少25％的燃油使用量及碳排放量。星宇航空A350-900共配置306個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙及經濟艙服務，更為全台首架配備頭等艙機型，全艙等提供精緻且個人化機上服務。

隨著各國邊境措施逐步鬆綁，出國旅遊市場回溫，星宇航空規畫持續增班及開闢新航點，今年底前再交付4架A321neo、1架A330neo以及 2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架。