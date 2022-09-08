資深男星曹西平出道超過40年，行事風格直率敢言，圈了各年齡層的粉絲，日前突然在臉書表示，過往不可能拒接通告，但遭某女製作人封殺後，便對人性感到失望，更坦言不想待在演藝圈，引起網友熱議。

曹西平表示自己是拼命賺錢的人，絕不可能拒接通告，也不可能不錄影不拍戲，但被某女製作人封殺後，便對人性感到失望，自己為節目搶收視率博版面，卻遭誤解還被集體封殺，無疑就是要逼迫他沒有飯可吃，對於遭到不平等的對待，讓他為自己感到不值得，無奈表示：「不做演藝圈難道就會餓死嗎」。

曹西平表示近來收到很多節目和戲劇邀約，只不過都未給予對方回應，接著表示演藝圈沒有節目是永遠存在，在棒的節目也會停掉，若藝人只等這個通告吃飯，那就準備餓死，接著道出近來心聲：「演藝圈不差我一個人，我也不差演藝圈這行飯吃，柳暗花明又一村，不轉個彎怎麼知道還有這麼美的風景在等著你」，強調自己不會低頭也不會巴結，呼籲外界不用對他亂扣帽子。

曹西平先前曾坦言正在學習淡出演藝圈，減少在螢光幕前曝光機會，對於遭某些製作單位擺臉色，他也不留情回嗆：「我不會靠你們吃這碗飯的，演藝圈這碗飯我已經吃四十多年了，還輪不到你們如此囂張」，敢說敢言的作風讓網友表示力挺四哥到底。