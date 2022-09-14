教宗方濟各與中國國家主席習近平分別於13日及14日抵達哈薩克訪問，外界關注兩人是否將會面；外電引述梵蒂岡表示，目前沒有見面的計畫。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）13日抵達中亞國家哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），展開為期3天的訪問。與此同時，習近平將於今天至16日前往哈薩克訪問。

外界關注教宗與習近平是否將會面，對此，美聯社13日的報導說，梵蒂岡回覆查詢時表示，目前兩人未有會面計畫。

美聯社並引述哈薩克副外長瓦西連科（Roman Vassilenko）說，根據習近平的行程安排，相信難有時間與教宗會晤。

另據路透社，方濟各在搭機途中回答隨行記者是否會在努爾蘇丹見習近平時則回答：「我沒有關於那件事的任何消息。」但他也強調，「我向來準備好前往中國」。

中梵關係始終是外界關注焦點，外電報導，最近幾年教宗多次向中方試探可行的訪中契機，其中習近平於2019年訪問義大利時，教廷高層曾向義媒透露，日理萬機的教宗為安排「習方會」特別空出3天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力而破局。

習近平這次出訪哈薩克是COVID-19疫情爆發近3年來的首次出國訪問。結束哈薩克行程後他將轉往烏茲別克的撒馬罕（Samarkand）。烏茲別克是本屆上海合作組織峰會的主辦國，上合組織峰會訂於15至16日舉行。

上合組織成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞國家。

（編輯：周慧盈/唐佩君）1110914