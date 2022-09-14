習近平談疫情以來首次出訪：彰顯中哈關係高水準和特殊性。（中國外交部）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家主席習近平14日下午搭乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹，與哈薩克總統托卡葉夫會談。習近平強調，此行是疫情以來他首次出訪，選擇哈薩克，彰顯中哈關係的高水準和特殊性，體現深厚情誼。中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。

習近平說：「我很高興同總統先生再次見面，在北京冬奧會之後。而時隔5年我再次到訪了美麗的哈薩克，這（讓我）感到格外的親切。新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克，這彰顯中哈關係的高水準和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」

習近平稱：「哈薩克是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，我願重申中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展採取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克內政，中國永遠是哈薩克值得信賴、倚重的朋友和夥伴。」