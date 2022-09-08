根據美國聯準會（Fed）7日出爐的褐皮書報告顯示，美國7月至8月底的整體經濟活動維持不變，不過人力短缺和物價壓力略有好轉跡象。

報告顯示，「聯準會12個轄區雖表示，勞動力短缺的情況出現些許改善，但整體勞動市場依然緊繃。美國物價持續位在高檔，不過有9個轄區呈報物價升勢略見緩和。」

然而基於消費者與企業遭受通膨躥揚、勞動市場緊繃和經濟不確定性打擊，企業預期美國經濟成長力道將持續減弱，未來6至12個月需求可能進一步放緩。

聯準會正與位於40年高點的通膨奮戰，自3月啟動升息循環以來累計升息225個基點，致力壓抑市場需求，讓通膨回到2％的目標，這份涵蓋至8月29日止的褐皮書報告，是聯準會9月例會升息決策的依據之一。

報告指出，高通膨讓消費者調整購物行為。家庭逐漸精打細算，將支出從非必需消費品移至食品和其他基本項目，多數轄區的消費者支出維持穩定。

克里夫蘭聯準銀行地區的銀行家表示，高利率與高通膨預料將讓消費者與企業延後大型開支。此外，當地業者表示，低收入的消費者分批採買返校季用品，而非一次購足。

紐約聯準銀行地區的企業調漲售價的力道比先前緩和，但也有部分企業計劃在未來幾個月繼續漲價。

克里夫蘭聯準銀行地區的數家貨運業者表示，燃油價格下跌減輕成本壓力，但業者也預期短期貨運需求依然疲軟。里奇蒙聯準銀行地區的製造業庫存增加，原因包括需求減弱和供應鏈改善等。

報告亦顯示，聯準會12個轄區的房屋銷售萎縮，住宅房地產市場明顯惡化。房地產業者表示，市場需求明顯放緩，但仍然高於疫情前的水準。

聖路易聯準銀行經濟學家賈斯康（Charles Gascon）指出，報告反應整體需求減弱，而房市可能是報告調查的所有產業和市場中最疲弱的部分。