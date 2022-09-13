消息面：

1.根據紐約聯準銀行發布的月度通膨調查報告，受到汽油價格回落影響，8月美國消費者的1年通膨率預期為5.7%，較7月份的6.2%下滑。3年通膨預期從7月份的3.2%下跌至2.8%，為連續第4個月回落，並創下2020年11月以來新低。5年通膨率預期為2%，亦較7月的2.3%下滑。

2.根據調查，美國將於周二公布的8月總體消費者物價指數（CPI）估較去年同期上漲8.1%，較7月的年漲8.5%放緩。惟排除食品和能源價格的核心CPI年增率估將從7月的5.9%上升6.1%。

3.根據Mastercard旗下SpendingPulse所做的最新調查，美國在今年底節日購物旺季的銷售收入估將成長7.1%，受到通膨高漲影響，消費力道較去年的成長8.5%放緩。

4.烏克蘭軍方周一表示烏軍持續反攻位於東部的哈爾科夫（Kharkiv）和頓涅茨克（Donetsk）地區，並收復了更多村鎮，已將俄軍逼回東北邊境。烏克蘭政府矢言將奪回俄羅斯佔領的所有地區。

5.美國能源部公布，上周美國戰略儲油減少840萬桶，為4.341億桶，創下5月以來最大跌幅，且儲備量創下1984年10月以來新低。

6.記憶體大廠美光（Micron Technology）執行長Sanjay Mehrotra周一宣布近期內將公布在美國建造另一座半導體工廠，新工廠的選址工作已經進入最後階段。美光先前宣布將投資150億美元在愛荷華州建造的半導體工廠於周一開工動土，預計將在2025年投產，成為美光這20年來第一座在美國本地生產的工廠，並將創造2000個工作機會。Mehrotra表示，即將公布的另一座新廠也將生產用於PC、數據中心等設備的DRAM晶片，在這兩座工廠都投入營運後，美光在美國本地生產的DRAM晶片將占總產量約4成，遠超出目前的占比（10%）。

7.美元指數一度大跌1.09%，報107.81，歐元盤中一度勁揚1.55%，報1.0198美元，創下3月以來最大漲幅，反映出市場預期周二出爐的8月通膨數據可能降低聯準會大幅升息的必要性，以及歐洲央行官員近來不斷釋出將進一步大幅升息的鷹派訊號。烏克蘭在反攻東北部的戰役告捷，亦給歐元帶來提振。

8.受美元走軟提振，12月期金收漲12.00美元，為盎司1740.60美元。12月期銀漲1.09美元，為盎司19.86美元。10月白金漲27.30美元，為每盎司904.20美元。12月鈀金漲97.00美元，為每盎司2274.60美元。

9.周一原油價格盤中由跌轉升，終場美國期油收漲0.99美元或1.14%，為每桶87.78美元，盤中一度跌1.88%，也曾大漲2.66%，觸及每桶89.1美元。布蘭特期油收漲1.16美元或1.25%，為每桶94.00美元，盤中最高升至95.17美元。伊朗與西方國家的核談判陷入僵局以及美元走軟，為油價帶來提振，但中國的防疫封控不利於原油需求，以及美國頁岩油產量料將在10月升高，給油價帶來壓力。

10.軟體商甲骨文盤後公布第一財季（截至8月底）財報，營收年增17.7%，為114.5億美元，符合市場預期。經調整後每股盈餘為1.03美元，不及市場預估的1.07美元。