澎湖地檢署檢察長黃智勇為提升轄內各分局及澎湖縣調查站等司法警察機關查察賄選能量，偕同主任檢察官蘇恒毅等人在白沙分局、馬公分局、澎湖縣調查站召開「選舉查察分區座談會」，會中由刑大隊長、分局長、澎湖縣調查站主任分別帶領所屬同仁一同與會，並就各轄區選情狀況進行分析與報告，期能達成「公平選舉、杜絕不法」之核心目標。

檢察長黃智勇向與會人員進行工作重點提示，請警、調等單位嚴守行政中立及公正客觀執法，加強情資蒐報以提升情資有效性及整體查賄效能，同時遵照法務部「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」，落實「嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金」三項重點工作。

檢方年底九合一選舉將加強辦理「掌握賄選熱區，提升佈雷成效」、「強化科技查賄，防範數位賄選」、「打擊選舉賭盤，防杜虛設戶籍」、「速查辦假訊息，降低負面效應」、「掃盪地下通匯，阻絕境外資金」、「全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選」六大具體作為。

最後黃智勇表示，澎湖地區警、調、政風各單位業已積極布線查賄並完成查賄人力布署，未來請各單位持續本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，以維護乾淨選風。