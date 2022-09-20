興隆國小前方東興圳橋面地面疑似因近期地震而隆起，造成3公分的高低差，通學時間就有不少小學生上學經過時絆倒。鄭朝方辦公室接獲當地民眾陳情，立即邀集相關人士與單位前往會勘，研商對應方案，以避免學童受到傷害。文化局則表示接到里長通報當下，就已立即做好設置地墊、警示標語等處置，並聯繫商估價盡速施工改善。

竹北東興圳為串聯平埔、客家聚落與文化的重要軸線，東興圳與興隆國小連結的橋面每日承載至少1000人次學童通學的重要通道。鄭朝方辦公室指出，據勘查，疑似因受近期地震影響，橋面隆起高低不平，導致通學時間多名學生經過被絆倒。

鄭朝方表示，收到訊息的第一時間，便邀集相關單位一同會勘，協助校方行政溝通，以期在最快時間能進行修繕，以減低通學學生和用路人危險。感謝縣府文化局和相關單位遂及啟動修繕工程規畫，並針對修繕期間學生的通學路線做配套方案，確保學童上下學的用路安全。

文化局組表示，當天上午8時許接獲里長通報後，文化局隨即派員前往勘查，並於40分鐘後回報情況後，並立即設置地墊、放置警示標語與夜間警示燈，通知學校、里長協助引導學生及注意安全，也已請廠商估價，未來施工預計2天即可改善完成。

不過鄭朝方表示，先前東興圳兩岸分別由縣與公所管轄的橋樑發生裂縫及高低差，並且有部分橋體與圳邊有沖刷掏空的現象產生，至今都未能積極處理，讓里民及興隆國小的學童在通行、通學潛藏高風險，縣府與公所應該要雙向溝通工程，順接步道施作的流暢性。