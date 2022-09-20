活動開場由魔術師表演精彩魔術，活絡現場學童的氣氛。（崔正綱攝）

魔術師還邀請1名學童一起互動，表演精彩的魔術逗得台下的學童們哈哈大笑。（崔正綱攝）

老師與館內志工領導參觀重頭戲「電信@台灣」常設廳，藉由廳內各個電話文物以及海底電纜、衛星等設備，讓小朋友們了解原來現今有如此方便通話的環境，是需要經過如此多的設備相輔相成的。（科工館提供／崔正綱高雄傳真）

老師與館內志工領導參觀重頭戲「電信@台灣」常設廳，藉由廳內各個電話文物以及海底電纜、衛星等設備，讓小朋友們了解原來現今有如此方便通話的環境，是需要經過如此多的設備相輔相成的。（科工館提供／崔正綱高雄傳真）

老師與館內志工領導參觀重頭戲「電信@台灣」常設廳，藉由廳內各個電話文物以及海底電纜、衛星等設備，讓小朋友們了解原來現今有如此方便通話的環境，是需要經過如此多的設備相輔相成的。（科工館提供／崔正綱高雄傳真）

偏鄉兒童教育資源跟市區相比不足，為了讓偏鄉學童也能分享博物館的資源，中華電信股份有限公司、財團法人台灣電信協會與國立科學工藝博物館共同籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」計畫，以全額補助費用方式，邀請台南、高雄3所偏鄉國小共265位師生到館參觀。中華電信行動南區營運處總經理龔榮津表示，現今全世界發展最重要的就是科技，希望贊助的活動能啟發未來的主人翁。

為了偏鄉兒童的能夠體驗有趣科學教育，中華電信攜手台灣電信協會、科工館辦理特展，再透過全額補助所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等，讓偏鄉弱勢學童能進館參觀，度過充滿活力與知識的一天。今日特別邀請台南市大內區大內國民小學、學甲區宅港國民小學、高雄市路竹區大社國民小學，3所學校共265位師生參加。

科工館長館長李秀鳳表示，科工館都把很艱澀的科學變得很有趣、好玩，感謝中華電信、電信協會協助，一直以來支持偏鄉兒童教育，從多年前就開始合作辦理特展，邀請小朋友們到館內了解電話的發展過程，更重要的是有很多動手做的活動，讓小朋友們能親身體驗科學的樂趣。

龔榮津表示，今年是第14年中華電信辦理贊助活動，共邀請4000位以上偏鄉學童，學童經過14年都成為國家的棟樑，為國家奉獻所學。最期待的是小朋友們將會進行許多參訪的活動，從活動中了解科技的發展，現今全世界發展最重要的就是科技，希望贊助的活動能啟發未來的主人翁。

活動一開始，就由魔術師表演變鴿子、氣球、手帕等魔術，精彩的表演讓小朋友們嘖嘖稱奇，頻頻拍手叫好，之後就由老師與館內志工領導參觀重頭戲「電信@台灣」常設廳，藉由廳內各個電話文物以及海底電纜、衛星等設備，讓小朋友們了解原來現今有如此方便通話的環境，是需要經過如此多的設備相輔相成的。

科工館表示，科工館與中華電信近20年來為了保存深具歷史價值的台灣電信科技文物，攜手合作整理電信文物、進行口述歷史、田野調查、建立數位檔案，成果豐碩。陸續合作策辦陸特展，展出超過900件電信文物，完整呈現台灣電信130年來的發展歷程及脈絡。

此外，還有「熱雪天堂」體驗滑雪快感、「XR穿越體驗」透過穿越多個場景，體驗宅科技的極致；「奇妙的光」、「神奇小烏賊」、「懸崖勒馬」的動手做課程，學習科普知識；創客工場提供的「擴香石」活動課程，讓偏鄉的學童加入創客行列，將自己的創意構想發展成為具體的東西，以「做中學、學中做」的方式，培養真正的「Maker」精神。