英國當地8日傳來令人心痛的消息，白金漢宮對外宣佈，英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)辭世，享耆壽96歲，這讓英國超級足球聯賽(Premier League)等相關單位深感遺憾，英超官方在推特發文哀悼，20支俱樂部、英格蘭國家隊也陸續跟進，表達對女王的敬意，而聯賽和國內體育賽事都可能因此延期。

伊莉莎白二世於當地時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲，她於1952年登基，在位長達70年，此消息也驚動了國內體壇，英格蘭國家隊、英超足球聯賽含在內20隊都陸續於官方推特發文哀悼，可見這位女王對他們來說有多重要。而據英媒《獨立報》表示，國內可能會因此哀悼12天，期間各大政治、娛樂及體育活動將延期舉行。

英國《曼徹斯特晚報》指出：「如女王逝世，周末足球賽事幾乎肯定暫停。」目前伊莉莎白二世葬禮預計在當地10天後舉行。包括英超、英冠、蘇超，以及愛爾蘭及威爾斯足球賽事，各項半職業、業餘體育賽事都會延期。最受關注的英超今年8月開踢，已進行到第七輪，接著將因此延後兩輪，與全國人民一同為伊莉莎白二世哀悼。

提亞佛大驚奇 勇闖男單4強
9／9國民體育日 中市表揚56名優秀運動員
頭條揭密》「倫敦橋倒塌」！英女王逝世揭露的王室國葬行動代號
#英國女王 #伊莉莎白二世 #英超 #英格蘭 #白金漢宮