英國當地8日傳來令人心痛的消息，白金漢宮對外宣佈，英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)辭世，享耆壽96歲，這讓英國超級足球聯賽(Premier League)等相關單位深感遺憾，英超官方在推特發文哀悼，20支俱樂部、英格蘭國家隊也陸續跟進，表達對女王的敬意，而聯賽和國內體育賽事都可能因此延期。

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

伊莉莎白二世於當地時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲，她於1952年登基，在位長達70年，此消息也驚動了國內體壇，英格蘭國家隊、英超足球聯賽含在內20隊都陸續於官方推特發文哀悼，可見這位女王對他們來說有多重要。而據英媒《獨立報》表示，國內可能會因此哀悼12天，期間各大政治、娛樂及體育活動將延期舉行。

BREAKING: Premier League clubs believe this weekend's games are 'almost certain' to be postponed following the death of Queen Elizabeth II https://t.co/CHHCeE2nfB pic.twitter.com/4frXpFpG4W — MailOnline Sport (@MailSport) September 8, 2022

英國《曼徹斯特晚報》指出：「如女王逝世，周末足球賽事幾乎肯定暫停。」目前伊莉莎白二世葬禮預計在當地10天後舉行。包括英超、英冠、蘇超，以及愛爾蘭及威爾斯足球賽事，各項半職業、業餘體育賽事都會延期。最受關注的英超今年8月開踢，已進行到第七輪，接著將因此延後兩輪，與全國人民一同為伊莉莎白二世哀悼。